Marvel, Natalie Portman sarà una nuova versione di Thor e Mahershala Ali il nuovo Blade

Dopo il record di incassi di Avengers: Endgame, al Comic-Con è stata annunciata la quarta fase del Marvel Cinematic Universe con film e serie per i prossimi due anni, e una gran quantità di attori famosi e pluripremiati che tornano nel mondo dei supereroi (Natalie Portman) o ci mettono piede per la prima volta (Angelina Jolie).Ecco tutti i progetti annunciati.

Black Widow 1 maggio 2020

Finalmente Natasha Romanoff è al centro di un film. Il boss della Marvel Kevin Feige ha introdotto il cast di Black Widow, diretto da Cate Shortland e interpretato da Scarlett Johansson nei panni di Nat, David Harbor in quelli di Alexi, OT Fagbenle (Mason), Rachel Weisz (Malena) e Florence Pugh (Yelena Belova). “Non credo che avrei potuto interpretare questa versione di Natasha 10 anni fa”, ha detto la Johansson al pubblico. “Sarebbe stato un film molto diverso. Impersono Natasha come una donna pienamente realizzata in tutte le sue sfaccettature”.

The Eternals 6 novembre 2020

Con The Eternals arriva nel Marvel Cinematic Universe un intero cast di nuove star. Il film si concentra su un gruppo di esseri immortali che sorvegliano la Terra, interpretati da Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite) e Don Lee (Gilgamesh). “Raccontiamo questo gruppo di incredibili immortali, ma attraverso il loro viaggio esploriamo cosa significhi essere umani oggi su questo pianeta”, ha detto la regista Chloe Zhao al pubblico.

Shang Chi 21 febbraio 2021

Molte delle notizie si sono concentrate sugli eroi già esistenti nel MCU, Feige ne ha introdotto uno nuovo: il maestro di arti marziali Shang-Chi. Il protagonista è l’attore franco-canadese Simu Liu (Kim’s Convenience), che ha raccontato al pubblico di aver fatto il provino domenica scorsa: ha ottenuto la parte martedì e sabato è volato al Comic-Con. Nel cast ci sono anche Tony Leung nei panni di Mandarin (quello vero, non quello di Iron Man 3), e Awkwafina.

Thor: Love and Thunder 5 novembre 2021

Sapevamo che Taika Waititi, il regista di Thor: Ragnarok, stava tornando per un nuovo capitolo del dio del tuono e che, insieme a Chris Hemsworth e Tessa Thompson, avrebbe annunciato il film. Waititi ha aggiunto che mentre giravano Ragnarok, leggeva i fumetti di Jason Aaron su The Mighty Thor, che introduce la versione femminile del dio asgardiano. “C’era solo una persona che poteva interpretare quel ruolo”, ha detto il regista: Natalie Portman, che torna dopo aver recitato nelle puntate precedenti. L’attrice è salita sul palco con Mjolnir, il martello di Thor, sollevandolo sulla folla: “Ho sempre avuto un po’ di invidia per questo”, ha scherzato.

Le serie tv per Disney + da autunno 2020

Oltre alle notizie bomba sul film, Feige ha anche condiviso nuovi dettagli su diverse serie tv per la piattaforma di streaming Disney +.

Il primo show è The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan e debutto programmato per l’autunno del 2020. I due sono saliti sul palco con lo scudo di Capitan America (che Chris Evans aveva passato al Falcon di Mackie alla fine di Avengers: Endgame).

Per la primavera del 2021, Paul Bettany e Elizabeth Olsen riprenderanno i loro ruoli di Vision e Scarlet Witch in WandaVision, un’avventura con effetti visivi ispirati agli anni ’50.

In programma c’è anche la serie Loki prevista per la primavera del 2021. Feige ha introdotto Tom Hiddleston e ha spiegato che lo show si concentrerà su Loki dopo che lo abbiamo visto afferrare il Tesseract e sparire in Endgame. “Tutti mi chiedevano: dove è andato, cosa gli è successo?”, ha spiegato Feige. “Questa serie risponderà alle domande”.

Per l’estate del 2021, la Marvel si avventurerà anche nella sfera animata con la serie What If …? che esplora diverse linee temporali e storie in tutto il multiverso Marvel. Dozzine di attori MCU presteranno la loro voce ai personaggi e riprenderanno i loro ruoli, mentre Jeffrey Wright sta firmando come voce del Watcher, un essere non terrestre che osserva tutte le cose.

Infine nell’autunno del 2021 arriverà Hawkeye, con il Clint Barton di Jeremy Renner che insegna a una giovane Kate Bishop a guadagnarsi il mantello di Occhio di Falco.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness 7 maggio 2021

Per il sequel di Doctor Strange, Benedict Cumberbatch tornerà nel ruolo del chirurgo mistico e anche Elizabeth Olsen farà la sua apparizione come Scarlet Witch. (Feige ha scherzato sul fatto che gli eventi di WandaVision svolgeranno un ruolo importante in Doctor Strange). “Affronterà cose inaspettate”, ha detto Cumberbatch del suo personaggio. Il regista Scott Derrickson ha aggiunto che The Multiverse of Madness sarà “il primo film horror dell’MCU”.

Blade TBD

Feige ha chiuso il panel con una foto di gruppo di tutti i protagonisti e i registi, e ha detto al pubblico che la Marvel ha molte, molte altre cose in programma per il futuro (tipo nuovi film su i Fantastici 4 e sugli X-Men) Ha anche annunciato ufficialmente Captain Marvel 2, Guardiani della Galassia Vol. 3, e Black Panther 2, senza dare ulteriori dettagli. Poi Feige ha introdotto Mahershala Ali, che ha indossato un cappellino da baseball per rivelare che interpreterà l’iconico cacciatore di vampiri Blade in un nuovo film basato sul personaggio.