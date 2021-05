Marvel Fase 4: il titolo di ‘Black Panther 2’ e le prime immagini di ‘Eternals’

È stato diffuso da Marvel Studios un “trailerone” che anticipa le più grosse novità in arrivo nei prossimi mesi e anni.

A cominciare da due dei titoli più attesi: Eternals, vera ripartenza con la nuova fase nelle mani di un supercast (Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, Gemma Chan e Kumail Nanjiani, che vediamo finalmente nelle prime immagini) e della regista neo-Oscar per Nomadland Chloé Zhao, in uscita il prossimo 5 novembre; e Black Panther 2, il secondo capitolo del cinecomic black che arriverà nelle sale l’8 luglio del 2022 e che continua dopo la morte del suo protagonista, Chadwick Boseman. Di questo è stato svelato il titolo: Wakanda Forever.

Ma questo trailer esclusivo annuncia molte novità per il futuro, e conferma le date d’uscita dei nuovi film Marvel (molte erano già state annunciate). Il primo è Black Window, lo spin-off starring Scarlett Johansson rimandato dallo scorso anno causa pandemia: uscirà il prossimo 9 luglio.

Ma ci sono anche Shang Chi and the Legend of the Ten Rings (3 settembre 2021), Spider-Man: No Way Home (17 dicembre 2021), The Marvels (cioè Captain Marvel 2, 11 novembre 2022), Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 febbraio 2023) e Guardiani della galassia – Vol. 3 (5 maggio 2023).

Ecco il trailer che svela la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: