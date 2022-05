Martin Scorsese ricorda Ray Liotta: «Un talento unico, sarò sempre orgoglioso del lavoro fatto insieme»

«Un attore brillante e appassionato». Così Martin Scorsese definisce Ray Liotta, morto ieri a soli 67 anni e diretto dal regista newyorkese nel film che l’ha consacrato: Quei bravi ragazzi – Goodfellas.

«Sono assolutamente sconvolto di fronte all’improvvisa morte di Ray Liotta», ha dichiarato Scorsese. «Aveva un talento unico, era un attore coraggioso. Interpretare Henry Hill in Goodfellas era un compito difficile, perché il personaggio aveva moltissime sfaccettature e una grande complessità di livelli differenti; e in più Ray era praticamente era in ogni scena. Mi ha totalmente sorpreso, e sarò sempre orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto insieme in quel film. Il mio cuore è vicino ai suoi cari, e soffre per la sua perdita così prematura».

Anche Robert De Niro, co-protagonista del film, ha ricordato il collega: «Mi rattrista moltissimo venire a conoscenza della morte di Ray. Era troppo giovane per andarsene. Riposa in pace».

Tra le parole di cordoglio anche quelle di David Chase, il creatore dei Soprano: tra gli ultimi film di Liotta c’è I molti santi del New Jersey, prequel delle avventure di Tony Soprano & Co. «Sono un ammiratore del lavoro di Ray dai tempi di Qualcosa di travolgente. Ero sicuro che, nei Molti santi del New Jersey, avrebbe potuto interpretare quel doppio ruolo, e la sua performance è stata difatti fenomenale. Ray era anche una persona buona e divertente. Un attore di un altro livello».

Tanti illustri colleghi hanno pianto la morte di Liotta. Kevin Costner, che ha recitato con lui nel cult L’uomo dei sogni, ha scritto su Twitter: «Sono scioccato dalla notizia della morte di Ray Liotta. Nel mio cuore sarà sempre “Shoeless” Joe Jackson. Quello che è successo allora nel film è stato reale».

Jennifer Lopez, che ha lavorato con Liotta nella serie Shades of Blue, ha dichiarato che «la prima cosa riguardo a lui che mi viene in mente è la sua gentilezza nei confronti dei miei figli. Ray era l’epitome del cattivo ragazzo che in realtà nascondeva un animo tenerissimo. Penso sia questa caratteristica ad averlo reso un attore così bravo. Il Goodfella originale».

Mentre Jamie Lee Curtis, sua partner in Nick e Gino, lo ricorda come «un uomo gentile. Il suo lavoro d’attore ci ha mostrato la sua complessità di essere umano».

È stato confermato dal portavoce di Liotta che l’attore è morto nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana sul set del film Dangerous Waters.