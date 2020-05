Martin Scorsese ha girato un cortometraggio in isolamento

Nonostante la chiusura totale di Hollywood e dei set cinematografici, Martin Scorsese ha approfittato del periodo passato a casa in isolamento per girare un nuovo cortometraggio. Si tratta dell’ultimo episodio di Lockdown Culture With Mary Beard, la serie BBC, e racconta il lockdown del regista attraverso i classici del cinema come Il ladro di Hitchcock.

«In futuro porterò sempre con Ie cose che sono stato costretto a imparare in queste circostanze», ha detto Scorsese dell’esperienza dell’isolamento. «Parlo dell’essenziale: le persone che ami, poterti prendere cura di loro e stare insieme il più possibile».

«Martin Scorsese è perfetto per il finale della serie», ha detto la presentatrice dello show. «Nel corto, lo vediamo a casa mentre pensa al lockdown attraverso i classici del passato. L’aspetto davvero brillante, però, è che il corto ci permette di guardare Hitchcock con uno sguardo diverso, che è quello del periodo che stiamo vedendo. È un finale fantastico». Il corto andrà in onda stasera sulla BBC.