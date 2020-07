Martin Scorsese dirigerà un documentario su David Johansen dei New York Dolls

Martedì il network Showtime ha annunciato che Martin Scorsese dirigerà un documentario su David Johansen, il frontman dei New York Dolls. Insieme a Scorsese ci sarà David Tedeschi, con cui ha già collaborato a No Direction Home e Shine a Light. Il film sarà una “biografia intima” di Johansen, e racconterà non solo il periodo in cui ha cantato per i New York Dolls, ma anche le vicende del suo alter-ego Buster Poindexter e il lavoro con gli Harry Smiths.

«Conosco David Johansen da decenni, e la sua musica è una pietra miliare da quando ho ascoltato i Dolls sul set di Mean Streets», ha detto Scorsese. «Ora come allora, la musica di David cattura l’energia e l’eccitazione di New York City. L’ho visto suonare tante volte, e nel corso degli anni ho scoperto la profondità delle sue ispirazioni musicali. Ho visto il suo concerto dell’anno scorso al Café Carlyle e sapevo che volevo raccontare la sua storia. È stato straordinario osservare l’evoluzione della sua vita e del suo talento in un’atmosfera così intima. Per me, quel concerto ha catturato il vero potenziale emotivo della musica dal vivo».