‘Martin Eden’ con Luca Marinelli tra i migliori film dell’anno secondo Barack Obama

C’è anche Martin Eden di Pietro Marcello, che è valso la Coppa Volpi a Venezia 2019 al suo protagonista Luca Marinelli, tra i migliori film dell’anno secondo Barack Obama. Il film è uscito da noi l’anno scorso, ma negli Stati Uniti solo nel 2020, riscuotendo un grandissimo successo di critica: Marinelli è anche nella lista dei migliori attori della stagione stilata dal New York Times, in cui viene definito «bello come un idolo classico del cinema – Rodolfo Valentino? Gary Cooper? Paul Newman? Alain Delon? Tutti quanti insieme?».



Nel tradizionale elenco diffuso dall’ex Presidente degli Stati Uniti, oltre a Martin Eden compaiono, tra i film, Mank di David Fincher, Nomadland di Chloé Zhao, Soul di Pete Docter e Kemp Powers, Bacurau di Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles e Lovers Rock di Steve McQueen (uno degli episodi della serie antologica BBC Small Axe, ancora inedita da noi). Mentre, tra le serie, sono segnalate The Last Dance, La regina degli scacchi, The Boys, Mrs. America e Better Call Saul.



Ecco l’elenco completo delle scelte di Barack Obama: