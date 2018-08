Mark Hamill: «Sostituite la stella di Trump sulla Walk of Fame con quella di Carrie Fisher»

A poche settimane dal “picconamento” della stella dedicata a Donald Trump sulla Walk of Fame di Hollywood, è arrivata la decisione del cittadino di West Hollywood, che ha stabilito all’unanimità la rimozione del cimelio dedicato al presidente. “Il disturbante comportamento di Trump verso le donne, e altri suoi comportamenti, non rispecchiano i valori della città di West Hollywood”, si legge nel comunicato che spiega la decisione.

How about replacing it with someone who really earned it? Like @carrieffisher https://t.co/f1XMXanpWP

— Mark Hamill (@HamillHimself) 6 agosto 2018