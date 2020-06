Margot Robbie sarà la protagonista di ‘Pirati dei Caraibi’

Margot Robbie sarà la protagonista di un nuovo film della saga Pirati dei Caraibi. Secondo quando riportato da The Hollywood Reporter, il nuovo film sarà scritto da Christina Hodson e sarà una female version dei fortunatissimi film con Johnny Depp.

Il lungometraggio sarà però slegato dalla trama dei precedenti film e dal lungometraggio che Ted Elliott e Craig Mazin stanno sviluppando. Per entrambi i progetti il produttore sarà Jerry Bruckheimer. Tra i lavori più recenti di Margot Robbie ci sono Bombshelle C’era una volta… a Hollywood, oltre al seguito di The Suicide Squad di James Gunn (ancora in lavorazione).