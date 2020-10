‘Mank’, guarda il teaser trailer del nuovo film di David Fincher

È arrivato il teaser trailer di Mank, il nuovo film di David Fincher prodotto da Netflix e dedicato a Herman J. Mankiewicz, lo sceneggiatore di Quarto potere, e alla sua battaglia con il regista Orson Welles per avere il nome sul copione. A dare il volto al protagonista c’è Gary Oldman, premio Oscar per un altro biopic: L’ora più buia, in cui vestiva i panni (e i chili) del primo ministro inglese Winston Churchill.

Era dal 2014, anno dell’Amore bugiardo – Gone Girl, che Fincher non dirigeva un film per il grande schermo. Nel frattempo, era stato impegnato in altre produzioni sempre per Netflix: l’acclamata serie Mindhunter e quella antologica e animata Love, Deaths & Robots. Mank era un progetto che covava da tempo: la sceneggiatura è firmata dal padre dell’autore di Seven e The Social Network, Jack Fincher, e risale al 2003.

Nel cast del film – che probabilmente sarà disponibile su Netflix già nel corso di questo mese: ma non è ancora stata comunicata una data ufficiale – ci sono anche Amanda Seyfried, nei panni dell’attrice Marion Davies, e Tom Burke, in quelli di Orson Welles. Oltre a Lily Collins, Tuppence Middleton, Arliss Howard e Charles Dance.

Ecco il teaser trailer di Mank: