‘Mamma ho perso l’aereo’, Macaulay Culkin ha una sua idea di come dovrebbe essere il nuovo film

Ieri la Disney ha annunciato che produrrà un remake di Mamma ho perso l’aereo. Ovviamente non poteva non dire la sua Macaulay Culkin, l’attore che interpretò Kevin nel film originale. Culkin, infatti, ha una sua idea di come potrebbe essere la nuova versione della pellicola che lo rese una star mondiale del grande schermo, idea condivisa sui suoi canali social.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019

Attualmente non è ancora stato definito se Culkin sarà coinvolto nel reboot, tuttavia, considerando i piani della Disney di pubblicare il riadattamento su Disney+ – la piattaforma streaming che verrà lanciata a settembre dal colosso americano, pensata per le famiglie – è probabile che il protagonista sarà un ragazzino dal volto pulito, e non un Kevin McAllister grasso e un po’ alticcio, ma sognare non costa nulla dato che Culkin, sempre via social, ha fatto sapere alla Disney di essere prontissimo.

L’anno scorso, infatti, l’attore ha indossato nuovamente i panni del ruolo che lo rese celebre, in occasione di uno spot natalizio per Google Home.