Come sarebbe Mamma ho perso l’aereo se fosse ambientato nel 2018?

La risposta è nel nuovo advertising di Google Assistant, nel quale Macaulay Culkin riveste i panni di Kevin McCallister per passare una giornata da solo, senza genitori, in cui ripete tutti i gesti che hanno reso iconico il suo personaggio: saltare sul letto, farsi la barba, organizzare party con i cartonati di Michael Jordan per far scappare i ladri.

Decisamente da vedere, anche se manca la scena che ci piaceva di più.