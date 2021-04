Macaulay Culkin è diventato papà (e tu non sei più giovane come credi)

Il tempo passa, e ce ne accorgiamo soprattutto quando gli attori che pensavamo sarebbero rimasti bambini per sempre diventano grandi. Tipo Macaulay Culkin, che è diventato papà a 40 anni: lo ha annunciato lui stesso a Esquire. La figlia è nata dalla relazione con Brenda Song, attrice diventata famosa pure lei da giovanissima, con ruoli in serie TV Disney come Zack e Cody al Grand Hotel.

«Siamo felicissimi», ha annunciato la coppia, che ha chiamato la figlia Dakota come la sorella di Macaulay morta in un incidente stradale nel 2008.