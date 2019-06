Luca Marinelli tra i protagonisti del film ‘The Old Guard’ con Charlize Theron

Nuova avventura internazionale per Luca Marinelli, dopo il ruolo del bandito Primo nella serie tv Trust di Danny Boyle. Questa volta si tratta di un film targato Netflix, The Old Guard, che dovrebbe arrivare sulla piattaforma nel 2020. Le riprese, per la regia di Gina Prince-Bythewood (Love & Basketball, Beyond The Lights, Cloak & Dagger), sono già iniziate.

Il cast del film vede Charlize Theron nei panni della protagonista. Insieme a Luca Marinelli, è stato confermato anche l’attore belga Matthias Schoenaerts (A Bigger Splash).

Tratto dalla graphic novel omonima di Greg Ruck e Leandro Fernández, The Old Guard racconta di un piccolo gruppo di soldati, guidati da una donna di nome Andromaca di Scizia – detta Andy (Theron) –, che sono inspiegabilmente immortali e hanno lavorato come mercenari nel corso dei secoli. Dopo aver scoperto l’esistenza di un nuovo immortale, il team dovrà combattere per restare unito e mantenere i poteri.

Le descrizioni dei personaggi di Marinelli e Schoenaerts non sono ancora state rivelate, anche se pare che faranno parte del gruppo di mercenari immortali.