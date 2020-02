Luca Marinelli nella giuria della Berlinale 2020

La Berlinale ha annunciato i membri della giuria della 70esima edizione: ad affiancare il presidente Jeremy Irons ci sarà il nostro Luca Marinelli, insieme all’attrice franco-argentina Bérénice Bejo, la produttrice tedesca Bettina Brokemper, la regista palestinese Annemarie Jacir, il regista americano Kenneth Lonergan e il critico e regista brasiliano Kleber Mendonça Filho.

The International Jury of the 70th #Berlinale is complete! Jury President Jeremy Irons will be joined by Bérénice Bejo, Bettina Brokemper, Annemarie Jacir, Kenneth Lonergan, Luca Marinelli & @KMendoncaFilho. Welcome! 👏👏👏 More: https://t.co/WouaWjFpNj pic.twitter.com/JnWPdgWXfi — Berlinale (@berlinale) February 4, 2020

Luca Marinelli, che vive a Berlino da anni, ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore a Venezia 76 per la sua performance in Martin Eden di Pietro Marcello e presto lo vedremo anche nei panni di Diabolik nel nuovo, attesissimo film dei Manetti Bros. Insieme a Jeremy Irons e agli altri giurati, l’attore italiano sarà chiamato a decretare il palmares scegliendo chi premiare con l’Orso d’oro tra 18 film in concorso, tra i quali ci sono anche due italiani: Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, per cui Elio Germano si è trasformato nel pittore Ligabue, e Favolacce, opera seconda di Damiano e Fabio D’Innocenzo. Si tratta della prima edizione del festival diretta dall’italiano Carlo Chatrian.