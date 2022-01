Luca Guadagnino girerà un film su Audrey Hepburn: ecco l’attrice scelta per interpretarla

Luca Guadagnino è stato scelto come regista di un biopic su Audrey Hepburn prodotto da Apple. A dare la notizia è Variety, che riporta anche il nome dell’attrice scelta per interpretarla.

È Rooney Mara, già due volte candidata all’Oscar (per Millennium – Uomini che odiano le donne di David Fincher e Carol di Todd Haynes) e presto nelle sale italiane con l’ultimo film di Guillermo del Toro, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, in uscita il 27 gennaio.

La biografia di Audrey Hepburn segue Bones & All, la love story “cannibale” starring Taylor Russell e Timothée Chalamet, e, come già annunciato, il remake di Scarface, di cui a breve dovrebbe partire il set.

Ancora non si sa su quale momento della vita e della carriera di Hepburn si concentrerà il film. Variety annuncia che il copione sarà scritto da Michael Mitnick, già dietro gli script di The Giver – Il mondo di Jonas e della serie Vinyl di Martin Scorsese, e che Rooney Mara figurerà anche tra i produttori.

L’ultimo lavoro firmato da Guadagnino è stata la serie We Are Who We Are, prodotta da Sky.