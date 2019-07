Luca Guadagnino è in trattativa per dirigere ‘Il Signore delle Mosche’

Sembra che il regista di Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino, stia negoziando con Warner Bros per dirigere un nuovo adattamento cinematografico de Il signore delle mosche, celebre romanzo di William Golding.

Come riporta Variety, il regista starebbe trattando anche per produrre il film insieme a Marco Morabito mentre la produzione esecutiva sarebbe affidata alla Known Universe, la compagnia fondata da Lindsey Beer, Nicole Perlman e Geneva Robertson-Dworet.

Warner Bros ha riacquistato i diritti sul romanzo nel 2017, e da allora sta cercando l’occasione giusta per lanciare un nuovo adattamento, con il più recente targato 1990, diretto da Henry Hook. Tuttavia, a quanto sembra, inizialmente Warner (che aveva anche la versione realizzata da Hook) aveva pensato a un remake tutto al femminile, come accaduto per Ocean’s. I piani però sono cambiati, per questo la scelta è ricaduta su Guadagnino, che invece avrebbe deciso di realizzare un lavoro quanto più possibile fedele al testo originale.

Il romanzo, uscito nel 1954 e considerato tra i massimi capolavori della letteratura contemporanea, racconta la storia di un gruppo di studenti che, rimanendo bloccato su un’isola a seguito di un incidente aereo, tenta di autogovernarsi. Tuttavia l’esperimento non andrà a buon fine, con i ragazzi che metteranno da parte l’educazione ricevuta in società per trasformarsi in selvaggi.