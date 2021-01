Luca Guadagnino dirigerà Timothée Chalamet in un nuovo film?

Il regista e la star di Chiamami col tuo nome potrebbero tornare presto a lavorare insieme. Secondo fonti riportate da Deadline, Luca Guadagnino e Timothée Chalamet sono in trattative per un nuovo film, titolo Bones & All, in cui dovrebbe recitare anche la giovane attrice canadese Taylor Russell, già nominata agli Independent Spirit Award per la sua performance in Waves – Le onde della vita. Il copione è scritto dallo sceneggiatore del nuovo Suspiria by Guadagnino, Dave Kajganich.



Non si sa molto del progetto, a parte che si tratta di una storia d’amore horror che ruota attorno ai personaggi di Chalamet e Russell. Dopo il successo di Chiamami col tuo nome infatti, Chalamet e Guadagnino hanno preso in considerazione più volte di lavorare di nuovo insieme, ma le schedule fittissime dei due sono sempre state un ostacolo.

Nel frattempo vedremo Chalamet in due film molto attesi, la cui uscita è già stata rimandata più volte a causa della pandemia: il nuovo Dune di Denis Villeneuve e The French Dispatch di Wes Anderson. Il divo è attualmente sul set di Don’t Look Up di Adam McKay, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.



Bones & All si aggiunge alla lunga lista di impegni di Guadagnino. Il regista sta già lavorando a una nuova versione di Scarface per Universal Pictures su sceneggiatura dei fratelli Coen, e a un adattamento del Signore delle mosche per Warner Bros., oltre a un film su Scotty Bowers, che gestiva clandestinamente un giro di escort per le stelle di LA, con Seth Rogen e Evan Goldberg. L’anno scorso è uscita anche la miniserie in otto parti We Are Who We Are, primo titolo di Guadagnino per la tv. E tra i progetti futuri c’è pure un sequel di Chiamami col tuo nome, basato sul libro Trovami di André Aciman, che dovrebbe coinvolgere di nuovo anche Chalamet.