Luca Guadagnino dirigerà il reboot di ‘Scarface’

La notizia è di quelle rilevantissime: Luca Guadagnino dirigerà per Universal il reboot di Scarface su sceneggiatura dei fratelli Coen, scrive Variety.

Questa crime story è stata portata al cinema più volte: dall’originale di Howard Hawks del 1932 con Paul Muni, al lungometraggio di Brian De Palma del 1983, ambientato a Miami, con Al Pacino e Michelle Pfeiffer. La nuova versione è una rivisitazione della storia di immigrazione al centro, raccontata in entrambi i film, e questa volta avrà Los Angeles come sfondo.

Non si tratta della prima esperienza di Guadagnino nel territorio del remake: nel 2018 il regista aveva già reimmaginato Suspiria, l’horror di Dario Argento, con Dakota Johnson nel ruolo che era stato di Jessica Harper. Scarface inoltre non è l’unico progetto cui sta lavorando Guadagnino al momento: la sua miniserie per HBO We Are Who We Are, un coming-of-age ambientato in Italia con protagonisti Alice Braga e Kid Cudi, è in post produzione. Il regista inoltre sta sviluppando per Warner Bros. un nuovo adattamento del Signore delle Mosche, il classico inglese di William Golding, ed è nelle prime fasi del sequel di Chiamami col tuo nome, nominato all’Oscar come miglior film, con con Timothée Chalamet e Armie Hammer.