‘Lovely Boy’: in esclusiva il videoclip per il nuovo film di Francesco Lettieri

Arriverà il 4 ottobre su Sky e NOW Lovely Boy, il nuovo film di Francesco Lettieri molto atteso dopo il successo alle ultime Giornate degli Autori a Venezia 2021.

Opera seconda del “regista di Liberato” (ma non chiamatelo più così) dopo Ultras, è la storia di Nic (il bravissimo Andrea Carpenzano), giovane trapper Nic che da Roma si trasferisce in una comunità di recupero ai piedi delle Dolomiti altoatesine. Due mondi antitetici che rappresentano il conflitto interiore del protagonista: da un lato lato Nic c’è il ragazzo pieno di talento e sensibilità, dall’altro Lovely Boy, eccessivo e strafottente verso il mondo. Per usare le parole dello stesso Francesco Lettieri, «Lovely Boy è una classica parabola di caduta e rinascita che racconta la fatica che crescere comporta sempre, a qualunque età e le ferite che ci si porta dentro anche quando si è diventati, faticosamente, adulti».

In esclusiva per Rolling Stone, ecco il videoclip immaginario (ma più vero del vero) di uno dei pezzi di Nic/Lovely Boy, girato da Lettieri in piena estetica indie-pop: