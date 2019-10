‘L’immortale’: la storia di Ciro di Gomorra al cinema dal 5 dicembre

È uscito il primo teaser trailer de L’immortale, film di Marco D’Amore che, in veste di regista e attore, racconterà il personaggio di Ciro Di Marzio, da lui interpretato nella serie Sky Gomorra.

Il lungometraggio approfondirà la storia difficile del personaggio, segnata dal terremoto in Irpinia in cui perde casa e genitori. Potete vedere il trailer qui sopra.

Lo spin-off di Gomorra, ambientato negli anni ’80, conterrà inoltre alcuni elementi narrativi fondamentali per capire i gli episodi della quinta stagione della serie, in arrivo nel 2020: «L’Immortale non sarà solo un film ma anche un nuovo capitolo, totalmente integrato, di Gomorra, la serie originale Sky prodotta da Cattleya. Per la prima volta in assoluto nella storia della serialità, un progetto crossmediale, che vede un film come segmento nel racconto tra due stagioni di una serie» recita la pagina Instagram della serie.

Non resta che aspettare il 5 dicembre.