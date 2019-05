‘L’immortale’, in arrivo il film su Ciro Di Marzio di ‘Gomorra’

Nel caso abbiate visto il finale di Gomorra lo sapete già, visto che dopo l’ultima scena è andato in onda un piccolo teaser.

Ciro Di Marzio, il cattivissimo Ciro Di Marzio, sarà protagonista di un film, L’immortale, in uscita a Natale. E Marco D’Amore sarà sia protagonista che regista del film.

Le riprese del film, prodotto da Cattleya e Vision Distribution in collaborazione con Beta Film, inizieranno questa settimana a Roma per poi proseguire a Napoli e a Riga. Da quello che si apprende, L’Immortale racconterà l’infanzia e la vita di Ciro, prima di entrare in contatto con la camorra.

Parlando di Ciro, D’Amore dice che “è un personaggio totale, conflittuale, tridimensionale. Ha, a mio avviso, la potenza dei grandi protagonisti della letteratura teatrale come l’Amleto o lo Jago di Shakespeare, il Caligola di Camus. Non ho mai smesso di pensare a lui, di interrogarlo come un oracolo nero, di sognarlo e averne l’incubo. Questa ossessione mi ha fatto immaginare infinite storie possibili che ne ampliassero il racconto. Una di queste ha preso sempre più spazio diventando in breve tempo il desiderio assoluto di farne un film”.

Nicola Maccanico, ad di Vision Distribution, dice che “L’immortale racconta una storia che crea il necessario ponte di collegamento tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra in un percorso di andata e ritorno tra sala e televisione mai visto prima”.