‘L’immortale’, diffusa una clip del film diretto e interpretato da Marco D’Amore

“Lei mi diceva: ‘Fermati Ciro, fermati’. Ma io non l’ho ascoltata. Sono sceso all’inferno per capire“.

Dopo il primo teaser, mandato in onda alla fine dell’ultima stagione di Gomorra su Sky Atlantic, è stata diffusa una nuova clip de L’immortale, il film prequel su Ciro di Marzio interpretato e diretto da Marco D’Amore.

Dopo che il suo personaggio era morto nella terza stagione, D’Amore è tornato sul set della quarta per dirigere due episodi. Il film racconterà l’infanzia la vita e l’educazione criminale di Ciro, a partire proprio da quel soprannome L’immortale, per essere sopravvissuto al terremoto dell’Irpinia del 1980 che fece crollare la palazzina in cui viveva e uccise la sua famiglia.

Parlando di Ciro, D’Amore ha dichiarato che “è un personaggio totale, conflittuale, tridimensionale. Ha, a mio avviso, la potenza dei grandi protagonisti della letteratura teatrale come l’Amleto o lo Jago di Shakespeare, il Caligola di Camus”.

Nicola Maccanico, ad di Vision Distribution, dice che “L’immortale racconta una storia che crea il necessario ponte di collegamento tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra in un percorso di andata e ritorno tra sala e televisione mai visto prima”.

L’Immortale arriva al cinema il 12 dicembre.