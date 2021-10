Lexus e la Festa del Cinema di Roma, sempre dalla parte del grande schermo

Dove c’è cinema, c’è Lexus. Dopo la 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la flotta di vetture elettrificate che tradizionalmente scorta attori, registi, volti noti e delegazioni dei film sul red carpet è arrivata nuovamente anche alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Per accompagnare, tra gli altri, star come Johnny Depp, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, Alfonso Cuarón e Oliver Stone.

Un amore profondo quello di Lexus per il cinema, che quest’anno ha dato vita anche a Poltrone Rosse, un’iniziativa di crowdfounding promossa insieme a UNITA, Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, per sostenere gli interpreti di un comparto colpitissimo dalle conseguenze della pandemia e, soprattutto, dare supporto alle donne nel periodo di assenza durante la gravidanza. Dopo essere già passata da Milano, Torino e Venezia (e prima di arrivare a Napoli), l’installazione è stata protagonista anche a Roma. Come al cinema (e previo acquisto di un biglietto, il cui incasso viene devoluto al progetto condotto insieme ad UNITA) nomi celebri ma anche semplici appassionati di cinema hanno potuto sedersi per raccontare la propria passione per il grande schermo e l’importanza che può avere nella crescita di una persona. Ospite speciale Serena Rossi, che ha raccontato la sua storia per sostenere il cinema e le interpreti femminili in maternità.

Ma c’è anche una novità essenziale: con la collaborazione in Luigi Proietti detto Gigi, il documentario-omaggio all’ultimo grande eroe dello spettacolo italiano firmato da Edoardo Leo (presentato proprio alla Festa di Roma), Lexus entra anche nel mondo della produzione. Non più dunque un fondamentale sostegno al cinema “dall’esterno”, ma la volontà di giocare un ruolo in prima persona all’interno dell’industry.

Se non bastasse, Lexus è anche sponsor del film in assoluto più atteso del programma romano: Eternals, che chiuderà col botto la manifestazione capitolina. Vedere il corto starring la prima V8 Lexus IS 500 F SPORT Performance che interpreta l’universo Marvel con Kingo, il personaggio interpretato da Kumail Nanjiani.

Eternals è il debutto Marvel della regista premio Oscar (per Nomadland) Chloé Zhao ed è interpretato da un super cast, che va da Richard Madden e Kit Harington (già volti-simbolo di Game of Thrones) a Salma Hayek e alla divina Angelina Jolie. Tutti attesi sul red carpet. Tutti a bordo di una Lexus.