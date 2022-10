Lexus alla Festa del Cinema di Roma, nel segno del cinema

Non c’è grande Festival del Cinema in Italia senza Lexus. Dopo aver accompagnato le star sul red carpet di Venezia 79, la flotta di vetture elettrificate preferita dall’industry è arrivata nella capitale per la 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma, un’edizione che introduce per la prima volta un concorso internazionale (Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani), con una giuria di professionisti che valuterà i film e assegnerà i premi.

«Forte del suo impegno costante per il supporto del talento e del suo legame con il mondo del cinema, è un onore per Lexus partecipare a una manifestazione capace di sostenere un programma così intenso e ambizioso», spiega Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Italia. «Lexus e il cinema hanno rafforzato, quest’anno più che mai, la loro unione. Essere presenti in questa cornice con RX, ultimo gioiello elettrificato nonché sintesi di una visione sempre più green, e anche con Poltrone Rosse, progetto che consolida la vicinanza di Lexus al mondo dello spettacolo, è per noi un privilegio assoluto e si conferma come un passo importante e concreto per sostenere il talento e l’eccellenza».

Per il terzo anno consecutivo, infatti, Lexus è Auto Ufficiale della manifestazione: dal premio Oscar James Ivory a Pierfrancesco Favino, dal nostro Marco Mengoni a Geppi Cucciari e Domenico Procacci, non c’è artista o delegazione di film che non venga puntualmente scortato ai piedi del tappeto rosso della Festa dalla gamma elettrificata composta da ben 40 vetture, tra cui UX, NX e ES, nonché dalla presenza del nuovo Lexus RX – ultimo gioiello elettrificato del brand.

L’obiettivo comune è quello di far vivere esperienze memorabili, suscitare emozioni e passioni sempre nuove: che sia un film d’autore o un’auto Lexus, le parole d’ordine sono qualità, cura del dettaglio, artigianalità e tecnologia, senza mai dimenticare la centralità della persona.

Anche in questa edizione, per il secondo anno consecutivo, andrà in scena nella capitale “Poltrone Rosse”, l’iniziativa di crowdfunding promossa insieme a UNITA (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) in cui Lexus scende in campo per sostenere chi crea arte e regala emozioni, volto alla creazione di un fondo dedicato alle interpreti donne nel periodo di assenza dal lavoro durante la gravidanza (di questo parleremo presto in maniera più approfondita).

Ma c’è di più: dopo l’ingresso nel mondo della produzione nel 2021, con la collaborazione al docufilm Luigi Proietti detto Gigi by Edoardo Leo (presentato proprio alla 16esima Festa di Roma), quest’anno Lexus affiancherà il grande cinema anche con una partnership allargata per la promozione di Black Panther: Wakanda Forever, attesissimo sequel di Black Panther, e Lexus RZ 450e Full Electric sarà protagonista di spot da 60, 30 e 15 secondi intitolati “Un futuro elettrico”.