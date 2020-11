L’epico scherzo che Brad Pitt ha fatto a George Clooney

Il Brat Pack, come era stato ribattezzato il gruppo formato da George Clooney & Friends, non muore mai. In una recente intervista al Today Show, l’attore ha tirato fuori un aneddoto che ancora mancava. Ovvero, l’epico scherzo che gli ha fatto Brad Pitt ai tempi di Ocean’s Eleven e seguiti, sfondo il lago di Como, dove – come sappiamo bene – George è di casa.

«Brad ha scritto un biglietto indirizzato a tutte le persone che vivono nel mio stesso paesino sul lago (Laglio, ndr), e l’ha affisso a tutti i pali del telefono», racconta ridendo. «Il biglietto diceva: “Gireremo un film qui in paese, il nome del personaggio di George Clooney è Danny Ocean, ma per favore rivolgetevi a lui solo come “Mr. Clooney”. E soprattutto: non guardatelo mai negli occhi”. Avevo casa sul lago già da anni, la gente del posto mi conosceva, ma di fronte a quelle parole ha pensato: “Guarda come fa il divo questo…”. È stato uno scherzo orribile, di cui mi sono vendicato molto tempo dopo».

Ecco il video dell’intervista: