Leonardo DiCaprio sarà nel nuovo film di Guillermo del Toro

Nonostante siano da poco terminate le riprese per l’ultimo film di Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood – in arrivo in Italia a settembre con il titolo C’era una volta… a Hollywood – sembra che Leonardo DiCaprio sia già impegnato con un altro grande di Hollywood, il regista premio Oscar Guillermo del Toro.

Infatti, stando a quanto riportato dall’Hollywood Reporter, DiCaprio sarebbe in trattativa per il ruolo di protagonista nel riadattamento cinematografico di Nightmare Alley, un racconto scritto nel 1946 di William Lindsay Gresham, incentrato sulla vicenda di un ambizioso truffatore che, in combutta con una mentalista, decide di imbrogliare l’elite di Chicago. La sceneggiatura scritta da Del Toro insieme a Kim Morgan arriva 70 anni dopo la prima trasposizione del racconto sul grande schermo, targata 1947.

Se le trattative andassero a buon fine, DiCaprio aggiungerebbe un’altra stella di Hollywood al suo curriculum, dopo aver già collaborato con Tarantino, Baz Luhrmann, Alejandro G. Iñárritu – per il film che gli è valso l’Oscar, The Revenant – e Martin Scorsese, con cui l’attore tornerà a lavorare per il thriller Killers of the Flower Moon.