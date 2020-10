Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Timothée Chalamet insieme in un film

Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Timothee Chalamet si uniranno a Jennifer Lawrence per Don’t Look Up, la nuova commedia di Adam McKay targata Netflix.Nel cast ci saranno anche Jonah Hill e Himesh Patel, insieme ad Ariana Grande, Kid Cudi e Matthew Perry. Come annunciato in precedenza, anche Cate Blanchett e Rob Morgan reciteranno nel film.



McKay è il regista dietro Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, Fratellastri a 40 anni, Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno e La grande scommessa. Ha scritto e dirigerà Don’t Look Up, che segue due astronomi mentre intraprendono un tour mediatico per avvertire l’umanità di un imminente asteroide che potrebbe distruggere il pianeta. Lawrence e DiCaprio dovrebbero interpretare i due personaggi, ma non c’è ancora la conferma di Netflix. Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.



DiCaprio intanto è impegnato nell’adattamento di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon. La Streep ha un altro film Netflix, The Prom di Ryan Murphy, insieme alla commedia HBO Max di Steven Soderbergh Let Them All Talk. Chalamet, che aveva recitato con Streep in Piccole donne di Greta Gerwig, sarà il protagonista di Dune, fa parte del cast di The French Dispatch di Wes Anderson e interpreterà Bob Dylan in Going Electric di James Mangold. Patel, dopo il successo della commedia romantica musicale Yesterday, è apparso di recente in Tenet di Christopher Nolan.

Il film più recente di McKay, Vice – L’uomo nell’ombra, biopic sull’ex vicepresidente Dick Cheney, è stato nominato per otto Oscar, incluso quello per il miglior film. McKay ha vinto un Academy Award per La grande scommessa del 2015, aggiudicandosi il premio per la sceneggiatura non originale.