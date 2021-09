Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep insieme sono la cosa più bella di questa domenica

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep insieme in una nuova clip di Don’t Look Up, la nuova attesissima commedia firmata Adam McKay (La grande scommessa e Vice al cinema, Succession in tv) in arrivo nei cinema a Natale.

È uno dei contenuti esclusivi diffusi nel corso di Tudum, la giornata-evento della piattaforma di streaming svoltasi ieri e dedicata a tutti i nuovi progetti in arrivo (tra gli annunci, la data di uscita di The Crown 5, ovvero novembre 2022).

Don’t Look Up racconta la stramba vicenda di due astronomi (DiCaprio e Lawrence) che cercano di sventare la minaccia di un asteroide che sta per abbattersi sulla Terra. Finendo per essere ricevuti nello Studio Ovale dal Presidente degli Stati Uniti: ovvero Meryl Streep.

Nel (ricchissimo) cast del film anche Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Ariana Grande, Kid Cudi e molti altri.

Ecco la clip in inglese del film:

E qui doppiata in italiano: