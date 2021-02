Leonardo DiCaprio ha avuto una casa a tema ‘Titanic’

Leonardo DiCaprio per un po’ ha avuto in casa pezzi di… Titanic. Letteralmente. La interior designer delle celebs di Hollywood Megan Weaver racconta della volta in cui soggiornò per un fine settimana nella villa dell’attore a Malibu.

«Sua madre Irmelin era dolcissima con me. Mi ha fatto stare per un weekend nella beach house di suo figlio. Stavo uscendo con un ragazzo che viveva in Canada, avevamo una relazione a distanza piuttosto complicata, lui era in città e loro mi hanno permesso di usare quella villa: a lui non ho detto dove l’avrei portato», ha rivelato Weaver nel corso del podcast Behind The Velvet Rope di David Yontef.

E quella casa era una copia del Titanic. «Asciugamani a tema Titanic, poster di Titanic, Titanic dappertutto. Dopo aver fatto un giro, il tipo che era con me mi chiese: “Ma questa è la casa di Leo?”. Non penso che oggi Leonardo arrederebbe una casa così, ma erano gli anni ’90, e quella non era neanche la sua residenza principale, non ci andava quasi mai. Probabilmente è stata sua madre ad arredarla in quel modo».

Megan Weaver ha quindi aggiunto: «Ricordo che quello è stato il letto migliore in cui abbia mai dormito in tutta la mia vita. Il materasso era magnifico. Ma faceva ridere che da ogni angolo spuntasse qualcosa a tema Titanic…».