Leonardo DiCaprio e Robert De Niro saranno i protagonisti del nuovo film di Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio e Robert De Niro saranno i protagonisti di Killers of the Flower Moon, il prossimo film di Martin Scorsese. La notizia arriva direttamente da DiCaprio, che ha parlato del film agli ultimi Sag Awards, dove ha consegnato un premio alla carriera proprio a De Niro. Tolto il cortometraggio The Audition, in cui interpretano loro stessi, i due attori non avevano mai lavorato allo stesso progetto del regista di The Irishman.

Killers of the Flower Moon è basato sul romanzo omonimo di David Grann – tradotto in italiano con il titolo Gli assassini della Terra Rossa –, e racconta la storia del massacro degli Osage, una tribù di nativi americani, e della relativa indagine dell’FBI. Le riprese del film inizieranno a marzo, l’arrivo in sala è previsto per il 2021.