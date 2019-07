Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie hanno interrotto il monologo di Jimmy Kimmel

Le star del nuovo film di Quentin Tarantino C’era una volta… a Hollywood hanno interrotto il monologo di Jimmy Kimmel mentre attraversavano lo studio per andare alla premiere del film al Chinese Theatre, dall’altra parte della strada rispetto a Kimmel su Hollywood Boulevard.

Uno a uno Margot Robbie, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio hanno fatto irruzione durante la trasmissione, bloccando il conduttore e scatenavano applausi da parte del pubblico. Almeno DiCaprio è stato così gentile da stringere la mano s Kimmel e invitare il pubblico alla premiere. “Buona fortuna con l’oceano!”, ha scherzato Kimmel mentre DiCaprio spariva dietro le quinte.

Più tardi durante lo show, il conduttore ha intervistato Quentin Tarantino, che ha ricordato quando stava cercando di girare su Hollywood Boulevard mentre una persona lì vicino era vestita come Jason Momoa in Aquaman. Tarantino ha raccontato: “Stavo cercando di non guardarlo, ma era impossibile!. Così ho continuato a guardare furtivamente Aquaman mentre dirigevo”.

Il regista ha anche rivelato che sia lui che Brad Pitt avevano immaginato il personaggio dell’attore nel film simile a quello di Tom Laughlin nel film Billy Jack del 1971. E proprio mentre Kimmel chiedeva a Tarantino del suo progetto su Star Trek, Margot Robbie è ricomparsa per invitare ancora una volta il pubblico all’anteprima e scherzare sul fatto che in sala però non c’era posto per Jimmy Kimmel.