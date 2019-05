Leonard Cohen riflette sull’amore nel trailer di un nuovo doc

La voce di Leonard Cohen riflette sull’amore nel trailer di Marianne & Leonard: Words of Love, un nuovo documentario su Cohen e la sua musa, Marianne Ihlen, che ha ispirato classici come So Long, Marianne. ù

La clip si apre con il notiziario che annuncia la morte di Ihlen nel luglio 2016, seguito da un’estratto di una lettera che Cohen scrisse a Ihlen poco prima della morte di lei, in cui si legge: “Carissima Marianne, io sono appena dietro di te – abbastanza vicino da prenderti la mano”. (Cohen morì meno di quattro mesi dopo Ihlen, il 7 novembre di quell’anno).

Il film racconterà il loro primo incontro sull’isola greca di Hydra nel 1960, mentre la futura icona folk era ancora uno scrittore in difficoltà, e la loro vita “da sogno” in una comunità bohémien, prima che Cohen diventasse una star negli anni ’60. Da lì tutto diventò più complicato.

Alla regia c’è Nick Broomfield, che ha già diretto Whitney: Can I Be Me e Kurt & Courtney. Marianne & Leonard, che è stato presentato al Sundance Film Festival all’inizio di quest’anno e arriverà nei cinema USA il 5 luglio, mostrerà del materiale inedito girato da Broomfield e dal documentarista D.A. Pennebaker.

L’anno scorso il figlio di Cohen, Adam, ha confermato che stava lavorando a una raccolta di canzoni di suo padre. Adam, che è anche produttore, ha dichiarato: “Sono stato incaricato di completare un paio di canzoni che avevamo iniziato insieme nell’ultimo album, quindi la sua voce è ancora letteralmente nella mia vita. È un intreccio bizzarro e bellissimo”.

Ha aggiunto che il tono del materiale “assomiglia ai suoi vecchi lavori, qualcosa di più romantico”. La data di uscita per l’album postumo deve ancora essere annunciata.