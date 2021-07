Le stelle (emergenti) di Ischia

Ischia, la luna… e noi. Si è chiusa ieri, domenica 25 luglio, la 18esima edizione dell’Ischia Global Film & Musica Festival, la manifestazione “powered by” Pascal Vicedomini che riunisce sull’isola nomi protagonisti dello scenario audiovisivo italiano e internazionale.

E quest’anno c’era anche Rolling Stone, che ha assegnato il Rolling Talent of the Year Award ad Andrea De Sica, autore quest’anno del teen horror Non mi uccidere con Alice Pagani e Rocco Fasano e friend di Rolling: è lui ad aver scattato le foto di copertina e cover story del numero speciale The Cinema Issue ora in edicola.

La menzione speciale Rolling Rising Star è invece stata assegnata a Clara McGregor, stella emergente nonché figlia di Ewan McGregor: a Ischia ha portato il suo ultimo film, The Birthday Cake.

Tra gli ospiti dell’ultima edizione dell’Ischia Global Fest Gina Gershon, Sting e Trudie Styler, Pietro Castellitto, Michela Giraud, il costumista candidato all’Oscar per Pinocchio Massimo Cantini Parrini, Enrico Vanzina, Eli Roth, Madalina Ghenea, Nick Vallelonga (co-sceneggiatore e produttore del film premio Oscar Green Book) e molti altri.