‘Le ragazze di Wall Street’, J.Lo balla per Usher nella clip in esclusiva

“Questa città, l’intero paese è uno strip club. C’è gente che spende i soldi e gente che balla”, dice Ramona, la miglior stripper in circolazione, che Jennifer Lopez interpreta in Le ragazze di Wall Street e che, dice la critica, potrebbe fruttarle la sua prima nomination all’Oscar. Il film, che vede nel cast anche Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, Cardi B e Lizzo, è basato su una storia vera raccontata sulle pagine del New York Magazine: un gruppo di spregiudicate spogliarelliste decidono di unire le forze per derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker.

Jennifer Lopez, che ha co-prodotto il lungometraggio, spiega che ad attirarla è stato il fatto che Le ragazze di Wall Street sia una storia “sull’avidità, sul potere, sul sogno americano e su quello che un team di donne che lavora in un ambito che le sottovaluta è disposto a fare per inseguirlo. È una storia amorale sulla china scivolosa della truffa. Non sono state loro a inventare il gioco, vogliono soltanto trasformarlo in una sfida ad armi pari. È un film su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e su quello che si è disposti a fare per inseguire i propri sogni”.

“Presentiamo un mondo che magari si è già visto in tanti film e tante serie televisive, ma lo facciamo da una prospettiva diversa, quella delle ballerine”, spiega la sceneggiatrice e regista

Lorene Scafaria. “È un’epica combinazione di un poliziesco, un film drammatico e una storia di spogliarelliste, nonché un’esplorazione della crisi economica che ha sconvolto le vite di tantissime persone, comprese quelle dei nostri personaggi. L’articolo di Jessica Pressler raccontava efficacemente la storia di queste protagoniste affascinanti, sempre sotto giudizio e stigmatizzate per la loro professione, e delle amicizie profonde che a volte fanno finire nei guai”.

Le ragazze di Wall Street arriva al cinema il 7 novembre. Nel frattempo in testa all’articolo trovate una clip in esclusiva con Usher come guest star.