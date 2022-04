Le prime impressioni sul ‘Wonka’ di Timothée Chalamet

È stato presentato al CinemaCon, la convention dell’industry hollywoodiana in corso in questi giorni, un primo footage di Wonka.

Ovvero il film (già attesissimo) in cui Timothée Chalamet riprende il personaggio creato da Roald Dahl nel romanzo La fabbrica di cioccolato, e già rivestito sullo schermo da Gene Wilder e Johnny Depp.

Come riportato da Variety, il giovane divo di Chiamami col tuo nome e Dune indossa lo stesso cappello a cilindro dei precedenti, mentre suona per strada dei tartufi di cioccolato (!) e, apparentemente, si scontra con la polizia che lo vuole bandire dalla città.

La vera sorpresa, almeno per alcuni, è stata proprio la natura musicale del film: una delle scene del montaggio presentato al CinemaCon è proprio una sequenza musicale, con Chalamet che si produce in una performance di tip-tap mentre un gruppo di ballerini che reggono ognuno un ombrello grida il suo nome.

Il verdetto preliminare di Variety è che «Chalamet è sincero e affascinante nella sua missione di spargere la gioia (e, forse, di diventare un re del commercio)».

Ma sono tanti i tweet pubblicati dopo l’anteprima di queste sequenze. Eccone alcuni:

WONKA looks whimsical as all get out. Tons of star-studded cameos and a quick clip of Timmy singing! Waiting until Christmas 2023? Not so sweet. #CinemaCon — Meredith B. Kile (@em_bee_kay) April 27, 2022

Will Wonka finally make me a Timothée Chalamet fan? It’s very possible if the whole movie is as incredible as that footage they just showed us at #CinemaCon. It’s a musical too! #Wonka — Scott Menzel (@ScottDMenzel) April 27, 2022

“You’ve never had chocolate like this!” We just saw a bunch of footage from #Wonka – looks like a big, colorful, feel-good musical rooted in the relationship between Wonka (Timothée Chalamet) & his mom (Sally Hawkins). Will be a big holiday family movie, for sure#CinemaCon pic.twitter.com/qcFt5ma9gw — Erik Davis (@ErikDavis) April 27, 2022

Il film di Paul King (Paddington 1 e 2), che vede nel cast anche Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key e Sally Hawkins, arriverà nelle sale solo a Natale 2023.