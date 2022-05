Le celebrità che hanno appoggiato Johnny Depp nel processo contro Amber Heard

Da quando, lo scorso 12 aprile, ha avuto inizio il tanto atteso processo per le accuse di diffamazione che Johnny Depp ha rivolto all’ex moglie, l’attrice Amber Heard, avanzando una richiesta di risarcimento di 50 milioni di dollari, la battaglia legale tra i due ha travalicato i limiti dello spazio privato, trasformandosi in un dibattito pubblico a tutti gli effetti.

Gli strascichi processuali, però, vanno avanti dal 2020, quando il team legale dell’attore ha intentato un processo contro il quotidiano The Sun per un discusso articolo che aveva affibbiato al Pirata dei Caraibi l’etichetta di “wife beater“. Negli ultimi due anni, diverse celebrità hanno palesato il proprio appoggio a Depp, sposando la tesi della sua innocenza e attivandosi per riabilitare un’immagine pubblica irrimediabilmente danneggiata: vediamo quali.

Paul McCartney

Il caso più recente ed eclatante è quello di Paul McCartney. L’ex bassista e cantante dei Beatles ha infatti tributato Depp durante un recente concerto in quel di Seattle, proiettando l’immagine di Depp su uno schermo gigante. È accaduto durante l’esecuzione di My Valentine: Depp aveva infatti recitato nel videoclip del brano, pubblicato nel 2012.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🔹J i LL V E D D E R 🔹 (@jill.vedder)

Vanessa Paradis

Una delle sostenitrici inevitabilmente più in vista è l’ex moglie di Depp, Vanessa Paradis. Nel 2020, ai tempi della causa giudiziaria nel Regno Unito, scrisse una dichiarazione in difesa del suo storico compagno: «Lavoro come musicista, cantautrice, attrice e modella. Conosco Johnny da più di 25 anni. Siamo partner da 14 anni e abbiamo cresciuto i nostri due figli insieme», scrisse. «In tutti questi anni ho conosciuto Johnny come una persona e un padre gentile, attento, generoso e non violento. Sul set cinematografico gli attori, i registi e l’intera troupe lo adorano perché è umile e rispettoso con tutti, oltre ad essere uno dei migliori attori che abbiamo visto. Sono a conoscenza delle accuse di Amber Heard: quello non è per niente come il vero Johnny che ho conosciuto e, dalla mia esperienza personale di molti anni, posso dire che non è mai stato violento o offensivo nei miei confronti. Ho visto che queste dichiarazioni oltraggiose hanno anche causato danni alla sua carriera perché, sfortunatamente, le persone hanno continuato a crederci».

Winona Ryder

L’altra storica ex di Depp, Winona Ryder, avrebbe dovuto testimoniare nel processo del 2020 e, per l’occasione, scrisse una dichiarazione in sua difesa. «Sono a conoscenza delle accuse di violenza che sono state rese pubblicamente negli ultimi anni dall’ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard. Conoscevo Johnny molto bene anni fa. Siamo stati insieme per quattro anni, durante i quali l’ho considerato il mio migliore amico e mi è stato vicino come una famiglia. Considero la nostra relazione come una delle più significative della mia vita. Capisco che è molto importante che parli in base alla mia esperienza, dato che ovviamente non ero presente durante la sua convivenza con Amber, ma data la mia esperienza, che è stata così diversa, sono rimasta assolutamente scioccata, confusa e sconvolta quando ho ascoltato le accuse contro di lui. L’idea che sia una persona violenta è la cosa più lontana dal Johnny che ho conosciuto e amato. Non posso abbassare la testa davanti ad accuse del genere. Non è mai stato violento con me. Non è mai stato violento o offensivo nei confronti di nessuno che ho visto. Lo conosco davvero e sinceramente solo come un brav’uomo, un ragazzo incredibilmente amorevole ed estremamente premuroso, protettivo nei confronti miei e delle persone che ama. Mi sono sentita molto al sicuro con lui».

Javier Bardem

Nello stesso anno, anche Javier Bardem, che ha lavorato insieme a Depp nel film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, ha rilasciato una dichiarazione in difesa dell’ex marito di Amber Heard. «Voglio bene a Johnny. È sempre stato un vero gentiluomo e un amico estremamente generoso e premuroso con me e la mia famiglia», scrisse. «Inoltre, ho avuto il privilegio di lavorare con lui due volte e ho sperimentato il suo atteggiamento rispettoso verso ogni singolo membro della troupe, insieme al suo senso dell’umorismo unico ed esilarante. Sono al fianco di Johnny perché ho sempre visto e sentito in lui un uomo premuroso e amorevole, un artista straordinario e unico che ha ascoltato chiunque avesse bisogno del suo aiuto».

Penélope Cruz

Johnny e Penélope Cruz hanno lavorato insieme in diverse occasioni, da Blow (2001) a Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2011), fino a Assassinio sull’Orient Express (2017). Anche lei rilasciò una dichiarazione relativa al caso di diffamazione nel Regno Unito. «Ho incontrato Johnny quando avevo 19 anni», scrisse, «era a Madrid quando Pedro Almodóvar me lo presentò. Le uniche frasi che sapevo dire in inglese a quel tempo erano “Come stai?” e “Voglio lavorare con Johnny Depp”. Sono passati molti anni e non solo ho fatto tre film con lui, ma lo considero un grande amico. Sono sempre stata colpita dalla sua gentilezza, dalla sua mente brillante, dal suo talento e dal suo peculiare senso dell’umorismo», ha aggiunto. «Ho visto Johnny in tante situazioni ed è sempre gentile con tutti. È una delle persone più generose che conosco. Durante i sei mesi della mia prima gravidanza, ho trascorso ogni singolo giorno con lui mentre giravamo Pirati dei Caraibi. Mio marito (Javier Bardem, ndr) e io non dimenticheremo mai la dolcezza, la protezione e la gentilezza con cui mi ha trattata durante ogni singola fase di quel periodo delicato», ha concluso. «Lo amiamo moltissimo e mi sento fortunata ad avere qualcuno di così speciale nelle nostre vite».