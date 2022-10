Lauretana, da Venezia a Roma nel nome del cinema 

Lauretana ci ha preso gusto. Dopo l’esclusiva esperienza vissuta insieme a Rolling Stone per la 79sima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’acqua più leggera d’Europa è protagonista di un altro prestigioso red carpet: quello della Festa del Cinema di Roma. 10 giorni nella capitale all’insegna del grande schermo e della leggerezza, a fianco di star italiane e internazionali.

Fedele compagna di esperienze indimenticabili, che fondono in perfetta armonia benessere, cinema e musica, Lauretana è un’acqua dalle caratteristiche uniche, che sorge nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Rosa, a oltre 1000 metri di altezza, in una zona priva di insediamenti industriali e agricoli. E c’è anche un altro fattore geologico determinante: prima di vedere la luce, infatti, l’acqua scorre nel sottosuolo, in profondità, attraversando un antico letto di granito che protegge tutte le sue qualità organolettiche, mantenendola microbiologicamente pura. Le rocce granitiche non rilasciando sali minerali determinano anche il basso residuo fisso che conferisce a Lauretana la sua leggerezza da primato.

Per custodire questa purezza nel modo migliore e consegnarla intatta a chi la beve, acqua Lauretana viene imbottigliata a poca distanza dalla fonte, attraverso un processo di “gravità naturale” che permette di non alterare o distruggere le sue molecole vitali. Simbolo d’eccellenza Made in Italy nel mondo, è ideale per il fabbisogno giornaliero di grandi e bambini, fedele compagna di squadra degli sportivi e preziosa alleata delle mamme. Oltre che amica del cinema.