L’appello per rimuovere Trump da “Mamma ho perso l’aereo 2”

Donald Trump è stato bannato da Twitter e a breve dovrà anche lasciare la Casa Bianca: l’unica cosa che gli resta, in pratica, è la sua scena in Mamma ho perso l’aereo 2, il famoso film del 1992 in cui compare nel ruolo di se stesso per pochi secondi, facendo un cameo. Adesso, però, c’è chi chiede che il presidente degli Stati Uniti venga rimosso anche dal film – come del resto era già successo nel 2019 quando la pellicola era stata trasmessa dalla televisione canadese.

Su Twitter, infatti, dopo l’annuncio del ban di Trump dalla piattaforma, #HomeAlone2 è entrato in trending topic perché gli utenti chiedevano la rimozione della scena dal film, e l’appello è diventato virale.

Digitally remove him from Home Alone 2 next — Joseph Longo (@josephlongo_) January 8, 2021

Last time he told someone the right path was in Home alone 2.#HomeAlone2 pic.twitter.com/SDS4gTjbdw — Prabhjot Singh IAS (@PrabhjotIAS) January 9, 2021

Tra i suggerimenti, per sostituire Trump c’è chi ha pensato all’attore Christopher Plummer: non è una scelta causale. Plummer è infatti apparso (anche digitalmente) nel film Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott per sostituire Kevin Spacey, le cui scene erano state cancellate per via dello scandalo riguardante presunte molestie sessuali che lo aveva travolto.