‘L’amore a domicilio’, guarda la clip del nuovo film con Miriam Leone

Una storia d’amore fuori dall’ordinario: lui è un giovane assicuratore serio e preparato, ma terrorizzato dal lasciarsi andare ai sentimenti; lei una bellezza fuori dal comune, una “ragazza interrotta” senza piani per il futuro e parecchio sola. Si incontrano e finiscono a letto insieme. Ma c’è un problema: lei è agli arresti domiciliari per rapina a mano armata.

Prende le mossa da qui la commedia di Emiliano Corapi (la nostra recensione), su Amazon Prime Video dal 10 giugno, con protagonisti Miriam Leone, che recupera le sue radici catanesi per interpretare un’altra bad girl (almeno sulla carta) dopo la Veronica Castello di 1992, 1993 e 1994, e Simone Liberati, già protagonista di Cuori puri e dell’adattamento della Profezia dell’armadillo di Zerocalcare.

In apertura del pezzo trovate una clip in cui la protagonista femminile racconta che cosa le manchi di più del mondo là fuori: “Più di tutto mi manca quello che non ho fatto mai, tipo lo sport”. Praticamente un déjà vu immediato della nostra quarantena.