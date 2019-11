Lady Gaga sarà protagonista del film sul delitto Gucci diretto da Ridley Scott

Lady Gaga reciterà in un film sulla dinastia della moda Gucci e sull’omicidio del nipote del fondatore Guccio Gucci, Maurizio. La notizia è stata confermata da Variety.

Dietro la macchina da presa ci sarà Ridley Scott, che produrrà anche il film insieme a Giannina Scott per la Scott Free Productions. Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci. Reggiani è stata processata e condannata per aver orchestrato l’assassinio del suo ex marito sui gradini del suo ufficio nel 1995. Ha scontato 18 anni prima di essere rilasciata nel 2016.

Il progetto arrivo dopo il travolgente successo di Gaga per il suo ruolo in A Star Is Born, che le è valso una nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista e la vittoria della statuetta per la miglior canzone originale, Shallow.

Il film sull’omicidio di Gucci è Roberto Bentivegna, basato sul libro di Sara Gay Forden, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.

Scott produrrà la saga di Gucci con Giannina Scott e la sua Scott Free Productions. Recentemente ha diretto “All the Money in the World” sul rapimento di Getty.