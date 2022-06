Lady Gaga sarà Harley Quinn in ‘Joker 2’?

È stato The Hollywood Reporter il primo a diffondere l’ultima notizia bomba da Hollywood: Lady Gaga potrebbe entrare nel cast di Joker: Folie à Deux, secondo capitolo del cinecomic firmato Todd Phillips sul villain di Gotham City che due anni fa ha dato un Oscar al suo interprete Joaquin Phoenix.

E non in un ruolo a caso: Gaga sarebbe stata chiamata a vestire i panni di Harley Quinn, la storica compagna e partner in crime del protagonista, a cui ha già dato il volto sullo schermo Margot Robbie (nei due Suicide Squad e nel film in solitaria Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Non è l’unica notizia bomba: secondo quanto riportato da THR, Joker 2 sarebbe… un musical. Il che costituirebbe una nuova sfida per Phillips, reduce dall’oltre 1 miliardo di dollari incassato dal primo episodio su scala globale: un film “cantato” potrebbe generare lo stesso successo a livello internazionale?

Tra i produttori del primo Joker c’era anche Bradley Cooper, colui che ha consacrato Lady Gaga sullo schermo con A Star Is Born, che le ha dato una nomination all’Oscar come attrice (e una statuetta per la canzone Shallow). Ma ancora non si sa se e in che misura il divo sarà coinvolto in questo secondo capitolo.

È stato lo stesso Phillips, qualche giorno fa, a rivelare sul suo profilo Instagram il titolo di Joker 2, e a condividere le prime foto di Phoenix impegnato nella lettura del copione.

Il primo Joker ha vinto il Leone d’oro alla Mostra di Venezia del 2019, e ha ottenuto in tutto 12 candidature agli Academy Awards.