Lady Gaga: le prime immagini dal set di ‘House of Gucci’

Circolano in rete le prime paparazzate di Lady Gaga sul set di House of Gucci, il film di Ridley Scott che ripercorre l’omicidio, nel 1991, di Maurizio Gucci (interpretato sullo schermo da Adam Driver) su mandato dell’ex moglie Patrizia Reggiani (la stessa Germanotte). Dopo l’arrivo della popstar a Roma, le riprese sono iniziate nella blindatissima Gressoney, in Val d’Aosta.

Cappello di pelliccia e filo di perle, Lady Gaga pare già molto simile a Patrizia Reggiani, ruolo inizialmente offerto da Scott, molti anni fa, ad Angelina Jolie: ma del progetto non se ne fece nulla fino ad oggi. Nel cast all-star di House of Gucci ci saranno anche Robert De Niro, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto, ma nelle prime immagini dal set accanto a Lady Gaga si riconoscono Adam Driver, in maglione bianco da montagna, e l’attore italiano Gaetano Bruno, l’anno scorso tra i volti della quarta stagione di Fargo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RB Casting (@rbcasting)

Pare che la produzione di House of Gucci abbia affittato dieci hotel di Gressoney, di cui un intero resort solo per Gaga. Ma, nel frattempo, sarebbero già iniziate le riprese degli esterni a Milano, teatro dell’omicidio e della vita di Maurizio e Patrizia Gucci. Tra le location già bloccate al traffico in questi giorni: via Festa del Perdono, via Santo Spirito e via Marina (nei pressi di corso Venezia, dove Gucci rimase vittima dei colpi d’arma da fuoco della banda incaricata di ucciderlo). Pare che alcune scene saranno girate anche nel ristorante Il Salumaio di via Montenapoleone, in pieno Quadrilatero della moda.