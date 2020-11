Lady Gaga farà un film con Brad Pitt

Lady Gaga si unisce al cast del nuovo film con protagonista Brad Pitt. È quanto annuncia Collider, il primo a dare la notizia dell’ingresso della diva di A Star Is Born nel progetto. Si tratta dell’action-thriller Bullet Train, sarà diretto da David Leitch (John Wick, Atomica bionda) e vedrà tra i suoi interpreti anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beetz e Michael Shannon.

Bullet Train è tratto dal romanzo Maria Beetle di Kōtarō Isaka e manterrà la sua ambientazione a Tokyo, nel racconto dei cinque assassini su un treno superveloce che entrano in conflitto tra loro. Lady Gaga potrebbe dare il volto proprio a uno di questi killer. In ogni caso, la fonte anonima che ha diffuso lo scoop dichiara che per lei è previsto un ruolo più da spalla che da protagonista.

La popstar di Chromatica, forte dell’Oscar per la canzone Shallow di A Star Is Born, sembra sempre più intenzionata a proseguire la sua carriera anche nel cinema. Oltre a Bullet Train, sarà presto impegnata nel biopic Gucci di Ridley Scott, in cui vestirà i panni di Patrizia Reggiani (mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci) accanto a big vecchi e nuovi dello schermo come Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Adam Driver.