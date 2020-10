‘La vita davanti a sé’, Sophia Loren (e Laura Pausini) nel trailer del nuovo film Netflix

È arrivato il trailer del film La vita davanti a sé, con cui Sophia Loren fa ritorno sullo schermo a sette dal suo ultimo progetto, il mediometraggio La voce umana diretto dal figlio Edoardo Ponti. Ed è sempre lui il regista di questo adattamento del romanzo omonimo di Romain Gary, in uscita nelle sale il 3, 4 e 5 novembre e poi dal 13 disponibile su Netflix.

Sophia è Madame Rosa, un’anziana ebrea ed ex prostituta che vive a Bari e dà asilo a bambini in difficoltà. L’ultimo arrivato è un vivace dodicenne di origine senegalese di nome Momò (Ibrahima Gueye). La relazione tra i due, diversi in tutto, è all’inizio conflittuale. Ma il passato difficile che li accomuna la trasformerà, ça va sans dire, in una profonda amicizia.

Secondo il buzz dei giornali specializzati, La vita davanti a sé è già nel “mirino” dei prossimi Oscar. Non solo per l’interpretazione di Loren, già vincitrice nel 1962 con La ciociara di Vittorio De Sica e poi premio alla carriera nel 1991, ma anche per la canzone Io sì, che si ascolta nel trailer del film. Composta da Diane Warren, è cantata da Laura Pausini, che potrebbe ottenere la sua prima (storica) nomination.