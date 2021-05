‘La Vacinada’ Helen Mirren commenta il tormentone girato con Checco Zalone

È stato un instant-tormentone La Vacinada, la nuova canzone by Checco Zalone nel cui video compare (a sorpresa) Helen Mirren. Nel ruolo, appunto, della “vacinada” del titolo, che ruba il cuore a Francisco Oscar Zalon, interpretato dallo stesso Zalone.

E ora la star premio Oscar per The Queen, che da anni risiede spesso nella sua tenuta in Salento, commenta la collaborazione con Checco Zelone: «Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme».

Il video della Vacinada ha già 2,4 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale YouTube di Checco Zalone.

Ecco il video della canzone: