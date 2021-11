‘La scelta di Anne – L’événement’, guarda la clip del film Leone d’oro a Venezia 78

“Uscendo dalla sala di proiezione di L’Événement, ero molto commossa, non ho avuto altro da dire a che queste parole: «Hai fatto un film giusto». Giusto, cioè quanto più possibile vicino a quello che voleva dire per una ragazza scoprirsi incinta negli anni Sessanta, quando la legge vietava e puniva l’aborto. Il film non dimostra, non giudica, né tantomeno drammatizza”.

A parlare, anzi, scrivere è Annie Ernaux, autrice del romanzo autobiografico tradotto in Italia come L’evento, da cui la regista francese Audrey Diwan ha adattato il film, Leone d’oro alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

E ancora: “Non posso immaginare nessuno al posto di Anamaria Vartolomei per impersonare Anne, e, in un certo senso, me stessa a ventitré anni, con una veridicità e una giustezza che sconvolgono i miei ricordi”.

Anne è appunto una giovane donna che decide di abortire per completare i suoi studi e sfuggire al destino sociale della sua famiglia proletaria. La storia della Francia nel 1963, di una società che condanna il desiderio delle donne, e il sesso in generale. Una storia semplice e dura, che ripercorre il cammino di chi decide di agire contro la legge. Anne ha poco tempo davanti a sé, gli esami si avvicinano e il suo ventre si arrotonda…

La scelta di Anne – L’Événement è al cinema dal 4 novembre.