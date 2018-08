‘La profezia dell’armadillo’ sarà nei cinema il 13 settembre

A poco meno di un anno di distanza dall’inizio delle riprese, La profezia dell’armadillo arriva al cinema. Il primo adattamento cinematografico di una graphic novel di Michele Rech (in arte Zerocalcare) verrà presentato alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, dove è in concorso nella sezione Orizzonti, e sarà in sala il 13 settembre.

La storia di Zero, interpretato da Simone Liberati, è liberamente ispirata a quella di Rech: il protagonista del film è un 27enne della zona di Rebibbia che si barcamena tra piccoli lavori e illustrazioni per band romane. A casa ad aspettarlo c’è un Armadillo, cioè la sua coscienza, con cui discute continuamente.

Oltre a Liberati, nel cast ci sono anche Laura Morante, Diana Del Bufalo, Claudia Pandolfi, Teco Celio, Pietro Castellitto e Valerio Aprea. Potete vedere il trailer qui.