La prima foto di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana

È stata diffusa oggi la prima immagine di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana. L’attrice veste i panni della principessa del Galles nel biopic Spencer di Pablo Larraín, il regista cileno già autore di Jackie con Natalie Portman e di tanti altri titoli acclamati dalla critica come No – I giorni dell’arcobaleno e Neruda.

Scritto da Steven Knight, sceneggiatore per grandi autori (La promessa dell’assassino di David Cronenberg, Piccoli affari sporchi di Stephen Frears) e creatore della serie cult Peaky Blinders, il film si concentrerà sul weekend natalizio in cui, ospite della tenuta reale di Sandringham nel Norfolk, Diana decide di separarsi dal marito Carlo.

«Spencer è un viaggio emotivo che cattura Diana in un momento cruciale della sua vita», dice Stewart. «Per lei è un grande sforzo tornare sé stessa e recuperare ciò che Spencer, il cognome con cui è nata, significa per lei». Inutile dire – anche solo guardando la prima immagine – che il confronto con la Emma Corrin dell’ultima stagione di The Crown sarà inevitabile.

Del cast del film faranno parte anche Timothy Spall (Turner), Sally Hawkins (La forma dell’acqua) e Sean Harris (Mission: Impossible). Spencer sarà nelle sale nel 2022, anno del 25esimo anniversario dalla morte di Lady D.

Ecco la foto di Kristen Stewart nei panni di Diana Spencer: