La grande festa di Giffoni Film Festival

Otto giorni di eventi (più di 200), concerti, anteprime (tra cui Ant-Man and the Wasp e Gli Incredibili 2) e incontri. Giffoni Film Festival (che quest’anno è arrivato alla 48esima edizione) si conferma una manna dal cielo per i più giovani, e non solo, appassionati di cinema e spettacolo. Spettacolo perché quest’anno ha debuttato il Giffoni Music Concept, una serie di concerti gratuiti che hanno coinvolto nomi come Max Gazzè, Ermal Meta, Ultimo, Annalisa, Fabrizio Moro, Benji & Fede e Vegas Jones tra gli altri.

Anche nel mondo del cinema i nomi si sono sprecati: da Sam Clalfin a Jeremy Irvine, fino a Alexandre Espigares.

Ma non solo, perché il programma musicale ha anche visto masterclass di altissimo livello con ospiti provenienti da ogni branca del settore musicale, dalla produzione alla comunicazione.

Ovviamente, non puà mancare il concorso: 100 opere, di cui 11 italiane, che si sono rimesse al giudizio di 5601 giurati provenienti da 52 Paesi.

Sopra una carrellata dei super ospiti che sono passati da Giffoni Valle Piana: dalla politica alla televisione, tutti sono stati contagiati dall’energia della giovane ondata di Giffoni.