La Festa del Cinema di Roma 2021 fra Tim Burton, Tarantino, Frank Miller e tante anteprime

Premi alla Carriera per Tim Burton e Quentin Tarantino, che saranno anche protagonisti di incontri con il pubblico così come la scrittrice Zadie Smith ma anche il maestro italiano Marco Bellocchio, in un parterre che comprende Alfonso Cuarón e il suo amore per il cinema italiano fino al talento internazionale di Luca Guadagnino e ovviamente a Jessica Chastain, in arrivo per l’inaugurazione con The Eyes of Tammy Faye. Insomma, il programma della 16 edizione della Festa del Cinema di Roma (14-24 ottobre 2021) è all’insegna del pop: 23 film in selezione ufficiale, tra cui gli attesi C’mon C’mon di Mike Mills con Joaquin Phoenix e Passing di Rebecca Hall. Ma anche le anteprime di due serie italiane Vita da Carlo di Carlo Verdone e A casa tutti bene – La serie di Gabriele Muccino. E la presenza di graphic novelist di culto: Frank Miller, con un documentario a lui dedicato, e il nostro Zerocalcare. Non finisce qui: come già annunciato due delle proiezione più attese: Belfast di Kenneth Branagh e Eternals, il film Marvel di Chloé Zhao in chiusura sono in coproduzione con Alice nella città. E poi tanti documentari (da Caterina Caselli a Monica Vitti e Gigi Proietti – il suo ultimo film, Io sono Babbo Natale è in preapertura).

«Ripartiamo con la voglia di normalità, mi auguro che si possa parlare di una capienza allargata. Per questo affianchiamo la raccolta firma della SIAE per arrivare al 100% , il cinema è tra i posti più sicuri di quelli che stiamo frequentando», ha detto la Presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura della Colli.

«Quest’anno abbiamo 22 registe donne, dato abbastanza straordinario. E sono anche 22 i Paesi, tra cui Kosovo, Repubblica Domenicana, Arabia Saudita. La struttura della Festa non è cambiata, come non è cambiato lo sguardo sul cinema italiano, che punta alla selezione piuttosto che all’allargamento: a nostro modo di vedere si tratta della maniera migliore per aiutare il cinema del nostro Paese» ha spiegato il Direttore Artistico della Festa Antonio Monda.

Ecco la line-up.

Selezione ufficiale

The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter (film d’apertura)

L’arminuta di Giuseppe Bonito

Becoming Cousteau di Liz Garbus

C’mon C’mon di Mike Mills

Charlotte di Éric Warin

Cyrano di Joe Wright

Farha di Darin J. Sallam

Frank Miller – American Genius di Silenn Thomas

Zlatan di Jens Sjögren

Le jeunes amants di Carine Tardieu

The Lost Leonardo di Andreas Koefoed

Mediterráneo (Open Arms – La legge del mare) di Marcel Barrena

Mi novia es la revolución di Marcelino Islas Hernández

Nordsjøen di John Andreas Andersen

Passing di Rebecca Hall

Una película sobre parejas di Natalia Cabral, Oriol Estrada

Promises di Amanda Sthers

Sami di Habib Bavi Sajed

Terrorizers di Ho Wi-ding

Tusind Timers di Carl Moberg

One Second di Zhang Yimou

Yuni di Kamila Andini

Hive di Blerta Basholli

Tutti ne parlano

Mothering Sunday di Eva Husson

Red Rocket di Sean Baker

Libertad di Clara Roquet

Eventi speciali

A casa tutti bene – La serie di Gabriele Muccino

Benny Benassi – Equilibrio di Matt Michenere, David Chanda, Stefano Camurri, Cesare della Salda

Caterina Caselli – Una vita, centro vite di Renato De Maria

I fratelli De Filippo di Sergio Rubini

JFK: Destiny Betrayed di Oliver Stone

Marina Cicogna, la produttrice di Andrea Bettinetti

E noi come stronzi rimanemmo a guardare di Pierfrancesco Diliberto

Scalfari. A sentimental journey di Michele Mally

Vita da Carlo (serie) di Carlo Verdone, Arnaldo Catinari

Strappare lungo i bordi di Zerocalcare

In coproduzione con Alice nella città

Eternals di Chloé Zhao (film di chiusura)

Belfast di Kenneth Branagh

Dear Evan Hansen di Stephen Chbosky

Incontri Ravvicinati

Tim Burton – Premio alla Carriera

Quentin Tarantino – Premio alla Carriera

Claudio Baglioni

Marco Bellocchio (con le prime sequenze della serie Esterno notte)

Jessica Chastain (protagonista del film di apertura The Eyes of Tammy Faye)

Alfonso Cuarón (sui film italiani della sua vita)

Luca Guadagnino

Luciano Ligabue e Fabrizio Moro

Marco e Antonio Manetti (con le prime sequenze di Diabolik)

Frank Miller (che accompagna anche il doc American Genius in Selezione Ufficiale)

Zadie Smith

Joe Wright (che accompagna anche Cyrano in Selezione Ufficiale)

Peter Dinklage (protagonista del film Cyrano in Selezione Ufficiale, è l’unico incontro online)

Zerocalcare (Strappare lungo i bordi è tra gli eventi speciali)

Retrospettiva

Arthur Penn

Restauri

C’eravamo tanto amati (1974) di Ettore Scola

Omaggi

Ciao, libertini! Gli anni Ottanta secondo Pier Vittorio Tondelli di Stefano Pistolini

Essere Giorgio Strehler di Simona Risi

Luigi Proietti detto Gigi di Edoardo Leo

Onde radicali di Gianfranco Pannone

Vitti d’arte e Vitti d’amore di Fabrizio Corallo (presentato da Paola Cortellesi)

Pre-aperture

Se dicessimo la verità di Giulia Minoli, Emanuela Giordano

Con il mare negli occhi di Paolo Magris

Ionoi di Nico Vascellari

Notti in bianco e baci a colazione di Francesco Mandelli

Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone

Riflessi

Città Novecento di Dario Biello, Pierluigi Ferrandini

Crazy for Football – Matti per il calcio di Volfango De Biasi

Fellini, Simenon – Con profonda simpatia e sincera gratitudine di Giovanna Ventura

Inedita: Susanna Tamaro – Unplugged di Katia Bernardi

Muhammad Alì di Ken Burns, Sarah Burns, David McMahon, Stati Uniti (docu-serie)

No tenemos miedo di Manuele Franceschini

Stories of a generation con Papa Francesco di Simona Ercolani

Treasure of his Youth: The Photographs of Paolo di Paolo di Bruce Weber